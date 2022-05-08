МВД обнародовало информацию о погибшем в Шамкире мужчине

7 мая, примерно в 17:50, в райотдел полиции обратилась жительнница Шамкира, утверждающая, что ее оскорбил и избил знакомый Арзу Джаббаров, и попросила о помощи.
МВД обнародовало информацию о погибшем в Шамкире мужчинеМВД обнародовало информацию о погибшем в Шамкире мужчине 7 мая, примерно в 17:50, в райотдел полиции обратилась жительнница Шамкира, утверждающая, что ее оскорбил и избил знакомый Арзу Джаббаров, и попросила о помощи.
Происшествия
8 мая 2022 г. 01:35
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Версия на азербайджанском языке DİN Şəmkirdə özünə xəsarət yetirib ölən şəxslə bağlı məlumat yayıb