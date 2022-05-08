МВД обнародовало информацию о погибшем в Шамкире мужчине

7 мая, примерно в 17:50, в райотдел полиции обратилась жительнница Шамкира, утверждающая, что ее оскорбил и избил знакомый Арзу Джаббаров, и попросила о помощи.

7 мая, примерно в 17:50, в райотдел полиции обратилась жительнница Шамкира, утверждающая, что ее оскорбил и избил знакомый Арзу Джаббаров, и попросила о помощи.