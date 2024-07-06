МВД обнародовало число найденного в Ханкенди за неделю оружия

За последнюю неделю на территории города Ханкенди было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

За последнюю неделю на территории города Ханкенди было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в МВД.

В частности, с 29 июня по 5 июля сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 78 автоматов, пулемет, 4 пистолета, 6 ружей, 22 гранаты, 2 мины, 32 запала, 90 взрывчатых веществ, 58 снарядов, 81 средство связи, 116 штык-ножей, 16 биноклей, 29 приборов ночного видения, 1 532 магазина для патронов, 6 101 патрон различного калибра, 10 кг пороха и другие боеприпасы.