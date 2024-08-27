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МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.
Происшествия
27 августа 2024 г. 10:51
МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, 17-24 августа на территории города Ханкенди сотрудниками полиции обнаружено 26 автоматов, 4 пистолета, 7 ружей, 44 гранаты, 19 запалов, 2 прицела, 2 прибора ночного видения, 2 снаряда, 1 тротил, 3 штык-ножа, 65 магазинов, 2 275 патронов различных калибров.

Помимо этого, в Шуше обнаружены 1 пистолет, 1 снаряд, 3 гранаты, 2 запала, 4 магазина, 125 патронов различного калибра, а в Ходжалинском районе - 2 автомата, 4 магазина и 174 патрона различного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə Xankəndi ərazisindən 26 avtomat, 44 qumbara tapılıb

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