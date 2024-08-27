МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, 17-24 августа на территории города Ханкенди сотрудниками полиции обнаружено 26 автоматов, 4 пистолета, 7 ружей, 44 гранаты, 19 запалов, 2 прицела, 2 прибора ночного видения, 2 снаряда, 1 тротил, 3 штык-ножа, 65 магазинов, 2 275 патронов различных калибров.

Помимо этого, в Шуше обнаружены 1 пистолет, 1 снаряд, 3 гранаты, 2 запала, 4 магазина, 125 патронов различного калибра, а в Ходжалинском районе - 2 автомата, 4 магазина и 174 патрона различного калибра.