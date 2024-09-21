МВД обнародовало число найденного на освобожденных территориях за неделю оружия

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных сотрудниками полиции на освобожденных территориях за прошедшую неделю.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, 14-20 сентября на территории города Ханкенди сотрудниками полиции обнаружено и изъято 6 автоматов, 2 винтовки, 2 гранаты, 3 штык-ножа, 19 магазинов для патронов, 120 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Также на территории Ходжавендского района были найдены пулемет, 29 гранат, 2 штык-ножа, 20 магазинов для патронов, 450 патронов различного калибра, на территории Шушинского района - 1776 патронов разного калибра, а на территории Ходжалинского района - автомат, винтовка, 74 гранаты, 16 запалов, 11 патронов различного калибра и 1 650 патронов различного калибра.