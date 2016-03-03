​МВД обезвредило транснациональную преступную группировку в составе граждан Азербайджана, Турции и Грузии

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В результате спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) были обезврежены члены транснациональной преступной группировки - гражданин Турции Месут Узуноз, гражданин Грузии Бабек Гарибов и гражданин Азербайджана Руфат Гудретли.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования было установлено о создании ими в Азербайджане по указанию гражданина Турции Яшара Бара фальшивого веб-сайта "ucuzsepet.com".

Незаконно входя в счета 74 занимавшихся онлайн куплей-продажей клиентов действующих в Турции 11 банков, члены группировки перевели имеющиеся на счетах деньги на имя различных действующих в Азербайджане банков. После обналичивания денег в Азербайджане, их вновь отправляли в Турцию.

Этим было доказано нанесение членами преступной группировки пострадавшим ущерба в размере 54 732 маната.

По факту в Следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.