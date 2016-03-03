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    ​МВД обезвредило транснациональную преступную группировку в составе граждан Азербайджана, Турции и Грузии

    Гражданам нанесен ущерб в размере 54 732 маната

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В результате спецоперации, проведенной Главным управлением по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) были обезврежены члены транснациональной преступной группировки - гражданин Турции Месут Узуноз, гражданин Грузии Бабек Гарибов и гражданин Азербайджана Руфат Гудретли.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    В ходе расследования было установлено о создании ими в Азербайджане по указанию гражданина Турции Яшара Бара фальшивого веб-сайта "ucuzsepet.com".

    Незаконно входя в счета 74 занимавшихся онлайн куплей-продажей клиентов действующих в Турции 11 банков, члены группировки перевели имеющиеся на счетах деньги на имя различных действующих в Азербайджане банков. После обналичивания денег в Азербайджане, их вновь отправляли в Турцию.

    Этим было доказано нанесение членами преступной группировки пострадавшим ущерба в размере 54 732 маната.

    По факту в Следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.  

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