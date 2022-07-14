МВД об утверждениях о наложении штрафа на женщину за кормление бездомных животных

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало утверждения в средствах массовой информации и социальных сетях о составлении протокола на жительницу города Сумгайыт за кормление бездомных животных.

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало утверждения в средствах массовой информации и социальных сетях о составлении протокола на жительницу города Сумгайыт за кормление бездомных животных.

Сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Нурлан Алиев сообщил Report, что сотрудники полиции неоднократно проводили профилактические беседы с 75-летней жительницей Сумгайыта Солмаз Гаджиевой за препятствование дезинфекционным работам, проводимым соответствующими структурами перед многоквартирным домом.

Кроме того, несмотря на возражения соседей, С.Гаджиева кормила на этой территории бездомных животных, способствуя возникновению антисанитарных условий. На основании многочисленных обращений соседей в 4-е отделение полиции Сумгайытского городского управления полиции в отношении Солмаз Гаджиевой был составлен протокол по статье 211.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и по просьбе жителей на территории устранена антисанитарная обстановка.