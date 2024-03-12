МВД об ограничениях в центре Баку: Мы не преследуем цель штрафовать водителей

Ограничение проезда личного автотранспорта на площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом нацелено на превращение этой территории в безопасную зону для пешеходов.

Ограничение проезда личного автотранспорта на площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом нацелено на превращение этой территории в безопасную зону для пешеходов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что исполнение решения осуществляется совместно Главным управлением государственной дорожной полиции города Баку и Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"Цель не в том, чтобы штрафовать водителей, а превратить этот район в более удобную зону для пешеходов и создать безопасную среду", - говорится в информации.

С сегодняшнего дня ограничено движение личного автотранспорта на площади перед станцией метро "28 Мая" и Бакинским железнодорожным вокзалом. Действовавшие на территории автомобильные парковки прекратили работу и будут демонтированы.