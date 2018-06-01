МВД об огнестрельном ранении матери и гибели дочери в Баку

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ МВД распространил информацию об огнестрельном ранении матери и гибели дочери в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 31 мая житель поселка Балаханы Сабунчинского района Эльчин Гадимов на почве конфликта выстрелил из ружья в свою знакомую Айтен Джафарову и ее мать – Эсмиру Джафарову, после чего скрылся с места преступления.

Айтен Джафарова скончалась в больнице, состояние ее матери тяжелое. В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, Э.Гадимов был задержан. При обыске в его доме было найдено и изъято охотничье ружье ИЖ-16, на которое не имелось документов. По факту ведется расследование.