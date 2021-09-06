МВД об обязательном использовании медмасок на открытом воздухе

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся информацию об обязательном ношении медмасок на открытом воздухе.

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся информацию об обязательном ношении медмасок на открытом воздухе.

В ответ на запрос Report начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что данная информация не отражает действительности.

По его словам, Оперативный штаб при Кабинете министров пока не принимал подобного решения.

Отметим, что в некоторых социальных медиа распространилась информация, что в ближайшие недели ношение медмасок на открытом воздухе станет обязательным.