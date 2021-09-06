МВД об обязательном использовании медмасок на открытом воздухе

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся информацию об обязательном ношении медмасок на открытом воздухе.
В ответ на запрос Report начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что данная информация не отражает действительности.
По его словам, Оперативный штаб при Кабинете министров пока не принимал подобного решения.
Отметим, что в некоторых социальных медиа распространилась информация, что в ближайшие недели ношение медмасок на открытом воздухе станет обязательным.