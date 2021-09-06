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МВД об обязательном использовании медмасок на открытом воздухе

МВД об обязательном использовании медмасок на открытом воздухе Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся информацию об обязательном ношении медмасок на открытом воздухе.
Происшествия
6 сентября 2021 г. 15:58
МВД об обязательном использовании медмасок на открытом воздухе
Report / Elchin Murad
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Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся информацию об обязательном ношении медмасок на открытом воздухе.

В ответ на запрос Report начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев отметил, что данная информация не отражает действительности.

По его словам, Оперативный штаб при Кабинете министров пока не принимал подобного решения.

Отметим, что в некоторых социальных медиа распространилась информация, что в ближайшие недели ношение медмасок на открытом воздухе станет обязательным.

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Версия на английском языке Interior Ministry comments on reports about mandatory face masks in open air
Версия на азербайджанском языке DİN açıq havada maskanın məcburi olacağı ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib

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