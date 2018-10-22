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    МВД об избитом до смерти мужчине, похитившем жену родственника в Губе

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) распространило официальную информацию в связи с избитым до смерти мужчиной, похитившем в Губе супругу двоюродного брата

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 19 октября в отдел полиции Губинского района поступила информация о пропаже без вести местной жительницы - 25-летней женщины. 

    Сотрудники полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В тот же день стало известно, что женщину с ее согласия похитил родственник мужа. 

    22 октября похитителя избили близкие родственники женщины на территории села, где они проживали. От полученных травм он скончался на месте происшествия.  

    В результате совместных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры были задержаны несколько человек, подозреваемых в совершении данного преступления. 

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. 

    Следственные и оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются. 

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