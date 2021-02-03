МВД о побеге из больницы 25 больных COVID-19

"Распространившаяся в соцсетях информация о побеге из больницы активных больных коронавирусом не соответствует действительности".
Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.
Он отметил, что распространившаяся информация была всесторонне проверена:
"Мы рекомендуем пользователям соцсетей быть внимательными, делясь информацией".
На днях один из пользователей соцсетей утверждал, что из больницы в Баку сбежали 25 больных COVID-19.