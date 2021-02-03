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МВД о побеге из больницы 25 больных COVID-19

МВД о побеге из больницы 25 больных COVID-19 Распространившаяся информация была всесторонне проверена
Происшествия
3 февраля 2021 г. 11:53
МВД о побеге из больницы 25 больных COVID-19

"Распространившаяся в соцсетях информация о побеге из больницы активных больных коронавирусом не соответствует действительности".

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник отдела по связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что распространившаяся информация была всесторонне проверена:
"Мы рекомендуем пользователям соцсетей быть внимательными, делясь информацией".

На днях один из пользователей соцсетей утверждал, что из больницы в Баку сбежали 25 больных COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке DİN 25 COVID-19 xəstəsinin xəstəxanadan qaçması xəbərinə münasibət bildirib

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