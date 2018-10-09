МВД об аварии с участием микроавтобуса со смертельным исходом

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию в связи с аварией микроватобуса, следовавшего из Лянкярана в Баку.

Как сообщает Report, согласно информации, 8 октября около 11 часов на территории поселка Лекбатан Гарадагского района перевернулся управляемый жителем Лянкярана Гусейнагой Закиевым микроавтобус марки Ford Transit.

Пострадавшие в результате ДТП водитель и его пассажиры - жительница Лерика Гамар Салаева и Давуд Гасымов были госпитализированы. От полученных травм Г.Салаева скончалась в медицинском учреждении.

По факту в Главном управлении следствия и дознания ведется расследование.