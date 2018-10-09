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    МВД об аварии с участием микроавтобуса со смертельным исходом

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию в связи с аварией микроватобуса, следовавшего из Лянкярана в Баку. 

    Как сообщает Report, согласно информации, 8 октября около 11 часов на территории поселка Лекбатан Гарадагского района перевернулся управляемый жителем Лянкярана Гусейнагой Закиевым микроавтобус марки Ford Transit. 

    Пострадавшие в результате ДТП водитель и его пассажиры - жительница Лерика Гамар Салаева и Давуд Гасымов были госпитализированы. От полученных травм Г.Салаева скончалась в медицинском учреждении.

    По факту в Главном управлении следствия и дознания ведется расследование. 

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