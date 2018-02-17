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    МВД об аварии на проспекте Гейдара Алиева: 2 погибших, 2 раненых

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку произошло ДТП.

    Как сообщает Report, в связи с этим министерство внутренних дел распространило информацию.

    16 февраля в 17 часов на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку столкнулись автомобили марок "Опель" под управлением Рагима Манафова, "Тойота" под управлением Эльданиза Меджидова, "Фольксваген" под управлением Самиры Алиевой и "Мерседес" под управлением Намика Керимова.

    В результате на месте происшествия скончались пассажиры Р.Манафова - жители Баку Расим Манафов и Олег Синков, водитель и другой пассажир были госпитализированы.

    Расследование ведется Управлением полиции Наримановского района.

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