МВД об аварии на проспекте Гейдара Алиева: 2 погибших, 2 раненых

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report, в связи с этим министерство внутренних дел распространило информацию.

16 февраля в 17 часов на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку столкнулись автомобили марок "Опель" под управлением Рагима Манафова, "Тойота" под управлением Эльданиза Меджидова, "Фольксваген" под управлением Самиры Алиевой и "Мерседес" под управлением Намика Керимова.

В результате на месте происшествия скончались пассажиры Р.Манафова - жители Баку Расим Манафов и Олег Синков, водитель и другой пассажир были госпитализированы.

Расследование ведется Управлением полиции Наримановского района.