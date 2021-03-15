МВД о задержании блогера Мехмана Гусейнова

Мехман Гусейнов был задержан минувшим днем на территории Абшеронского района

Блогер Мехман Гусейнов задержан из-за приобретения дрона без разрешения.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, была получена оперативная сводка, что Мехман Гусейнов ввез в страну дрон, использование которого требует наличия специального разрешения: "У Мехмана Гусейнова был обнаружен и изъят дрон. Сам он был задержан. Назначена соответствующая экспертиза, ведется разбирательство".

Мехман Гусейнов был задержан минувшим днем на территории Абшеронского района. Через несколько часов его отпустили.