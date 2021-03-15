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МВД о задержании блогера Мехмана Гусейнова

МВД о задержании блогера Мехмана Гусейнова Мехман Гусейнов был задержан минувшим днем на территории Абшеронского района
Происшествия
15 марта 2021 г. 10:40
МВД о задержании блогера Мехмана Гусейнова
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Блогер Мехман Гусейнов задержан из-за приобретения дрона без разрешения.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, была получена оперативная сводка, что Мехман Гусейнов ввез в страну дрон, использование которого требует наличия специального разрешения: "У Мехмана Гусейнова был обнаружен и изъят дрон. Сам он был задержан. Назначена соответствующая экспертиза, ведется разбирательство".

Мехман Гусейнов был задержан минувшим днем на территории Абшеронского района. Через несколько часов его отпустили.

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Версия на азербайджанском языке DİN-dən Mehman Hüseynovun saxlanılması ilə bağlı açıqlama

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