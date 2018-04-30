МВД о вооруженном инциденте в Барде

Баку. 30 апреля REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило информацию в связи с произошедшим в Бардинском районе вооруженным инцидентом.

Как передает Report, в сообщении отмечается, что 29 апреля около 16 часов в селе Амирли Бардинского района житель села Асиф Гумбатов по неосторожности выстрелил из ружья в своего односельчанина Азера Нуралиева, ранив его в область бедра. В результате, А.Нуралиев скончался от потери крови по дороге в больницу.

Сотрудники Бардинского РОП задержали А.Гумбатова, у него было изъято охотничье ружье марки IJ-18, не имеющее соответствующих документов.

Ведется расследование.