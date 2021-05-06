МВД о видео блогера Мехмана Гусейнова: Ведется разбирательство

Будет дана дополнительная информация о результатах разбирательства

Министерство внутренних дел прокомментировало распространенные в соцсетях видеокадры, на которых некто выдает себя за сотрудника полиции и угрожает жителям столицы.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе МВД, в связи с распространенными кадрами начато разбирательство:

"Будет дана дополнительная информация о результатах разбирательства".

Блогер Мехман Гусейнов на видео, распространенном в социальных сетях, утверждает, что у станции метро "Гянджлик" человек без маски выдает себя за сотрудника полиции. На распространенных блогером видеокадрах тот самый человек оскорбляет и угрожает самому М.Гусейнову.

М.Гусейнов сообщил, что этого человека зовут Эльвин Тагиев. Он был командиром воинской части Службы спасения особого риска МЧС, но позднее был уволен.