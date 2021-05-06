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МВД о видео блогера Мехмана Гусейнова: Ведется разбирательство

МВД о видео блогера Мехмана Гусейнова: Ведется разбирательство Будет дана дополнительная информация о результатах разбирательства
Происшествия
6 мая 2021 г. 10:38
МВД о видео блогера Мехмана Гусейнова: Ведется разбирательство
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Министерство внутренних дел прокомментировало распространенные в соцсетях видеокадры, на которых некто выдает себя за сотрудника полиции и угрожает жителям столицы.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе МВД, в связи с распространенными кадрами начато разбирательство:

"Будет дана дополнительная информация о результатах разбирательства".

Блогер Мехман Гусейнов на видео, распространенном в социальных сетях, утверждает, что у станции метро "Гянджлик" человек без маски выдает себя за сотрудника полиции. На распространенных блогером видеокадрах тот самый человек оскорбляет и угрожает самому М.Гусейнову.

М.Гусейнов сообщил, что этого человека зовут Эльвин Тагиев. Он был командиром воинской части Службы спасения особого риска МЧС, но позднее был уволен.

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Версия на азербайджанском языке DİN Mehman Hüseynovun paylaşdığı videoya münasibət bildirdi

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