МВД о трагической гибели шестерых родственников в Сабирабаде

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальную информацию в связи с трагической гибелью шестерых родственников в Сабирабаде.

Как сообщает Report, в сообщении говорится, что 7 мая около 9 часов утра в селе Шахрияр Сабирабадского района у направлявшегося на хлопковые поля трактора Belarus-892, которым управлял житель села Аждар Иманов, отсоединился прицеп и упал в коллектор водоканала Шорсу. В результате, находившиеся в прицепе его супруга Малахат Гасанова, родственники Гюнай Гасымова, Хаяла Гасанова, Эльнара Меликова, ее дочери Захра и Фатма утонули в воде.

В Сабирабадском районном отделении полиции ведется расследование.