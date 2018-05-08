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    МВД о трагической гибели шестерых родственников в Сабирабаде

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    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальную информацию в связи с трагической гибелью шестерых родственников в Сабирабаде.

    Как сообщает Report, в сообщении говорится, что 7 мая около 9 часов утра в селе Шахрияр Сабирабадского района у направлявшегося на хлопковые поля трактора Belarus-892, которым управлял житель села Аждар Иманов, отсоединился прицеп и упал в коллектор водоканала Шорсу. В результате, находившиеся в прицепе его супруга Малахат Гасанова, родственники Гюнай Гасымова, Хаяла Гасанова, Эльнара Меликова, ее дочери Захра и Фатма утонули в воде.

    В Сабирабадском районном отделении полиции ведется расследование.

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