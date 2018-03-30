МВД о случае с избиением женщины в автобусе в Баку

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 28 марта в районе 18 часов на одной из автобусных остановок на проспекте Москва города Баку дежурившим на данной территории сотрудником пост-патрульной службы Насиминского районного управления полиции был задержан и доставлен в 19-ое отделение полиции мужчина, подозреваемый в нарушении правопорядка в автобусе, следовавшем по маршруту № 65.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела пресс-службы министерства внутренних дел (МВД) Ильхам Бабаев.

По словам И.Бабаева установлено, что это житель города Баку Мушфиг Намазов.

29 марта жительница города Баку С.Султанова обратилась в 19-ое Отделение полиции с заявлением о том, что была избита в автобусе, следовавшем по маршруту № 65 со стороны М.Намазова.

"По факту ведется расследование. В зависимости от результатов расследования вопросу будет дана правовая оценка, общественности будет представлена дополнительная информация", добавил И.Бабаев.