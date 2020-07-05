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МВД о рейде в отеле Fairmont Baku

МВД о рейде в отеле Fairmont Baku В одном из отелей Сабаильского района столицы были осуществлены соответствующие контрольно-профилактические меры в связи с несоблюдением правил особого карантинного режима, нарушением социальной дистанции и действующих профилактических мер.
Происшествия
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5 июля 2020 г. 20:38
МВД о рейде в отеле Fairmont Baku

В одном из отелей Сабаильского района столицы были осуществлены соответствующие контрольно-профилактические меры в связи с несоблюдением правил особого карантинного режима, нарушением социальной дистанции и действующих профилактических мер.


Как сообщили Report в пресс-службе МВД, лица, запечатленные на кадрах, были вызваны в соответствующее управление полиции, и к ним было применено административное взыскание. Были проведены профилактические и разъяснительные беседы с каждым из задержанных, было отмечено, что их действия представляют являются нарушением антиэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил, применяемых в стране, а также представляют опасность для жизни и здоровья людей. Задержанные выразили искреннее сожаление по поводу своих действий.


Задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.


 

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Версия на азербайджанском языке DİN "Fairmont Baku" otelində keçirilən əməliyyatla bağlı məlumat yaydı

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