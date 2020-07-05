МВД о рейде в отеле Fairmont Baku

В одном из отелей Сабаильского района столицы были осуществлены соответствующие контрольно-профилактические меры в связи с несоблюдением правил особого карантинного режима, нарушением социальной дистанции и действующих профилактических мер.

В одном из отелей Сабаильского района столицы были осуществлены соответствующие контрольно-профилактические меры в связи с несоблюдением правил особого карантинного режима, нарушением социальной дистанции и действующих профилактических мер.



Как сообщили Report в пресс-службе МВД, лица, запечатленные на кадрах, были вызваны в соответствующее управление полиции, и к ним было применено административное взыскание. Были проведены профилактические и разъяснительные беседы с каждым из задержанных, было отмечено, что их действия представляют являются нарушением антиэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил, применяемых в стране, а также представляют опасность для жизни и здоровья людей. Задержанные выразили искреннее сожаление по поводу своих действий.



Задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.



