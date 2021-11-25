О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД о проводимой на освобожденных территориях работе

МВД о проводимой на освобожденных территориях работе 10:08
Происшествия
25 ноября 2021 г. 10:52
МВД о проводимой на освобожденных территориях работе

На освобожденных от оккупации территориях в ускоренном темпе продолжаются работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report заявил начальник отдела СМИ и связей с общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на зачищенных от мин территориях проводится созидательная работа: "Понятно, что многие ходят видеть эти земли. Однако массовое посещение может воспрепятствовать проводимой там работе".

С другой стороны, есть огромный риск того, что люди могут случайно оказаться на не зачищенных от мин территориях, что приведет к трагическому исходу. "Поэтому, наряду с просветительской работой сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы на этих территориях была создана совершенно безопасная среда для граждан. Для этого установлены полицейские посты, которые контролируют въезд-выезд на эти территории", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN minalarla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

Самое важное

Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург
Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург
25 ноября 2021 г. 09:38
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2021 г. 00:00
В Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
ФотоВ Киеве обсудили сотрудничество медиа-органов Украины и Азербайджана
24 ноября 2021 г. 21:26
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
Зульфугаров: Кризис между Россией и Арменией усугубится
24 ноября 2021 г. 16:07
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
Минздрав предупредил граждан о фейковых сообщениях по Whatsapp
24 ноября 2021 г. 13:03
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
Лидеры Азербайджана, России и Армении проведут в Сочи переговоры 26 ноября
23 ноября 2021 г. 16:25
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
Азербайджан и Турция реализуют совместные военно-технические проекты
23 ноября 2021 г. 14:15
Сотрудник Азеришыг подорвался на мине в Лачыне
Сотрудник "Азеришыг" подорвался на мине в Лачыне
22 ноября 2021 г. 20:58
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
Президент Азербайджана встретится в Брюсселе с премьер-министром Армении
20 ноября 2021 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi