МВД о проводимой на освобожденных территориях работе

10:08

На освобожденных от оккупации территориях в ускоренном темпе продолжаются работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report заявил начальник отдела СМИ и связей с общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на зачищенных от мин территориях проводится созидательная работа: "Понятно, что многие ходят видеть эти земли. Однако массовое посещение может воспрепятствовать проводимой там работе".

С другой стороны, есть огромный риск того, что люди могут случайно оказаться на не зачищенных от мин территориях, что приведет к трагическому исходу. "Поэтому, наряду с просветительской работой сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы на этих территориях была создана совершенно безопасная среда для граждан. Для этого установлены полицейские посты, которые контролируют въезд-выезд на эти территории", - сказал он.