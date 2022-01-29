О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида

МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространенную в социальных сетях информацию о составлении протокола о нарушении на имя шехида Отечественной войны Ингилаба Гадирбейли.
Происшествия
29 января 2022 г. 10:27
МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространенную в социальных сетях информацию о составлении протокола о нарушении на имя шехида Отечественной войны Ингилаба Гадирбейли.

В ответ на запрос Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что доверенность на автомобиль с государственным регистрационным номером 52-BG-172 в последний раз выдавалась на имя Ингилаба Гадирбейли.

"Поскольку доверенность не была отозвана владельцем автомобиля, протокол был автоматически составлен на имя И.Гадирбейли. Попытки политизировать вопрос неуместны" - добавили в министерстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN şəhidin adına protokolun göndərilməsinə münasibət bildirib

Другие новости из категории

В Баку автомобиль сбил 33-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 33-летнего пешехода
29 января 2022 г. 03:56
В Физули трактор подорвался на мине
В Физули трактор подорвался на мине
28 января 2022 г. 18:05
В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова за 7 тыс. манатов
ФотоВ Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова за 7 тыс. манатов
28 января 2022 г. 16:44
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
28 января 2022 г. 10:48
В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника Азеришыг
В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника "Азеришыг"
28 января 2022 г. 09:38
В Сальяне два человека отравились угарным газом
В Сальяне два человека отравились угарным газом
28 января 2022 г. 08:51
В Гаджигабуле задержали больного коронавирусом
ФотоВ Гаджигабуле задержали больного коронавирусом
28 января 2022 г. 08:40
В Баку автомобиль сбил 12-летнюю девочку
В Баку автомобиль сбил 12-летнюю девочку
28 января 2022 г. 08:21
В Баку автомобиль сбил молодого человека
В Баку автомобиль сбил молодого человека
28 января 2022 г. 08:03
В Абшероне четыре человека отравились угарным газом
В Абшероне четыре человека отравились угарным газом
28 января 2022 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi