МВД прокомментировал информацию о протоколе на имя шехида

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространенную в социальных сетях информацию о составлении протокола о нарушении на имя шехида Отечественной войны Ингилаба Гадирбейли.

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространенную в социальных сетях информацию о составлении протокола о нарушении на имя шехида Отечественной войны Ингилаба Гадирбейли.

В ответ на запрос Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что доверенность на автомобиль с государственным регистрационным номером 52-BG-172 в последний раз выдавалась на имя Ингилаба Гадирбейли.

"Поскольку доверенность не была отозвана владельцем автомобиля, протокол был автоматически составлен на имя И.Гадирбейли. Попытки политизировать вопрос неуместны" - добавили в министерстве.