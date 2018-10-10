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    МВД о "похищении" школьников в поселке Говсаны членами "мафии, торгующей органами"

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) выразило отношение к распространившейся в соцсетях информации о похищении в Баку и северном регионе республики школьников "мафией, торгующей органами людей".  

    В ответ на запрос Report замначальника пресс-службы министерства, полковник полиции Орхан Мансурзаде заявил о необоснованности и не соответствии действительности подобных сообщений, распространенных в соцсетях и рядом информационных сайтов. 

    По его словам, подобные сообщения не что иное, как слухи и дезинформация: 

    "Ни в одном регионе республики, включая указанные места, подобные случаи не отмечены. В органы полиции не поступало никакой информации или же обращения по поводу данного вопроса, каких-либо фактов не отмечено. Мы неоднократно отмечали, заявляли общественности, что в случае, если граждане столкнутся с правонарушениями и инцидентами преступного характера, они могут обратиться в Call-центр "102" министерства внутренних дел. 

    Согласно требованиям действующего законодательства, преднамеренное распространение в соцсетях и ряде информационных порталов подобных необоснованных и создающих путаницу и атмосферу страха сообщений провокационного характера без предварительного уточнения их с соответствующими государственными органами, недопустимо и злоупотребление в такой форме свободой средств массовой информации также влечет юридическую ответственность". 

    Отметим, что в соцсетях и ряде информационных порталов были распространены сообщения о похищении в столичном поселке Говсаны и северном регионе республики школьников "мафией, торгующей органами людей". Отмечалось, что якобы дети похищены членами этой мафии. 

    Хафиз Гейдаров 

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