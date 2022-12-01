МВД о массовой драке между студентами в Гяндже

Идет расследование массовой драки в матче по футзалу между студентами Гянджинского Государственного Университета и Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, который был организован 18 ноября в Олимпийском Комплексе Гянджи Студенческой проф

Идет расследование массовой драки в матче по футзалу между студентами Гянджинского Государственного Университета и Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, который был организован 18 ноября в Олимпийском Комплексе Гянджи Студенческой профсоюзной организацией.

Как передает Report со ссылкой на МВД, правовая оценка инциденту будет дана в зависимости от результатов расследования Главного Управлении Полиции Гянджи.

Отмечается, что было установлено, что пострадавших нет. Со студентами проведены профилактические беседы, проводятся следственные действия.