МВД о гибели трех человек в пожаре в Масаллы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром в жилом доме в Масаллинском районе.
Как сообщили Report в министерстве, 8 мая около 2 часов в селе Тезе Алвады Масаллинского района в 2-этажном доме Кямрана Азимова общей площадью 120 кв.м. произошел пожар.
Обгоревший в пожаре К.Азимов был размещен в больнице, где позднее скончался. После того, как пожар был потушен, в доме были обнаружены обгоревшие тела сына К.Азимова Намика и невестки Зейнаб.
Факт расследуется.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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