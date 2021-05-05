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МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов

МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов В Главном управлении следствия и дознания МВД веется расследование
Происшествия
5 мая 2021 г. 12:53
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
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Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 4 мая около 5:00 на отрезке трассы Баку-Газах, пролегающей по территории поселка Алят, автомобиль марки BMW, за рулем которого сидел житель Баку Аслан Гусейнов (певец), столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем марки "Камаз", которым управлял житель столицы Г.Баширов. В результате А.Гусейнов погиб на месте от полученных травм.

В Главном управлении следствия и дознания МВД ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке DİN müğənni Aslan Hüseynovun öldüyü qəza ilə bağlı məlumat yaydı

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