МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов

В Главном управлении следствия и дознания МВД веется расследование

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 4 мая около 5:00 на отрезке трассы Баку-Газах, пролегающей по территории поселка Алят, автомобиль марки BMW, за рулем которого сидел житель Баку Аслан Гусейнов (певец), столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем марки "Камаз", которым управлял житель столицы Г.Баширов. В результате А.Гусейнов погиб на месте от полученных травм.

В Главном управлении следствия и дознания МВД ведется расследование.