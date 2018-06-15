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    МВД о ДТП в Исмаиллы, в результате которого 3 погибли, 2 пострадали

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о ДТП в Исмаиллинском районе, в результате которого 2 погибли, 2 пострадали.

    Как сообщили Report в министерстве, инцидент произошел на территории села Эюббейли.

    14 июля в 22 часа вечера на территории села Эюббейли автомобиль марки "Мерседес", управляемый жителем Гёйчайского района Чингизом Эминовым, сбил на проезжей части двух коров и перевернулся, врезавшись в ограждение у обочины дороги.

    В результате водитель и пассажиры, его землячка Беим Абышова и жительница Баку Сона Мамедли скончались на месте аварии. Еще два пассажира были госпитализированы с травмами.

    Расследование ведется Главным управлением следствия и дознания.

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