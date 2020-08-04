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МВД о деталях поездок в районы

МВД о деталях поездок в районы По решению Оперативного штаба при Кабмине, особый карантинный режим продлится до 31 августа. В 13 районах и городах республики, включая Баку, применяется ужесточенный карантинный режим.
Происшествия
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4 августа 2020 г. 17:20
МВД о деталях поездок в районы

По решению Оперативного штаба при Кабмине, особый карантинный режим продлится до 31 августа. В 13 районах и городах республики, включая Баку, применяется ужесточенный карантинный режим.

Как передает Report, об этом в ответ на запрос представителей СМИ сказал начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Он отметил, что контроль над въездом и выездом в эти районы и города, как и прежде, будут осуществлять сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск, несущие служу на особых полицейских постах. Через посты смогут передвигаться только лица, передвижение которых разрешено посредством портала icaze.e-gov.az, и их транспортные средства. Передвижение между Баку, Сумгайытом и Абшеронским районом регулируется в том же порядке.

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Версия на азербайджанском языке DİN rayonlara gediş-gəlişlə bağlı detalları açıqladı

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