МВД: Новые мониторы на автомобильных дорогах не регистрируют штрафы, а информируют водителей

Мониторы, установленные на автомобильных дорогах, являются цифровой системой для информирования водителей.

Мониторы, установленные на автомобильных дорогах, являются цифровой системой для информирования водителей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве отметили, что данная система не регистрирует штрафы и административные правонарушения, а служит только обеспечению безопасности водителей.

Мониторы отображают показатели скорости автомобиля, которым управляет водитель.

"Каждый водитель должен соблюдать скоростной режим, не подвергать опасности жизнь и здоровье других людей и самого себя. Скорость на дорогах опасна", - говорится в сообщении.