МВД: Новые мониторы на автомобильных дорогах не регистрируют штрафы, а информируют водителей

Мониторы, установленные на автомобильных дорогах, являются цифровой системой для информирования водителей.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
В ведомстве отметили, что данная система не регистрирует штрафы и административные правонарушения, а служит только обеспечению безопасности водителей.
Мониторы отображают показатели скорости автомобиля, которым управляет водитель.
"Каждый водитель должен соблюдать скоростной режим, не подвергать опасности жизнь и здоровье других людей и самого себя. Скорость на дорогах опасна", - говорится в сообщении.