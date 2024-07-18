О нас

МВД: Новые мониторы на автомобильных дорогах не регистрируют штрафы, а информируют водителей

МВД: Новые мониторы на автомобильных дорогах не регистрируют штрафы, а информируют водителей Мониторы, установленные на автомобильных дорогах, являются цифровой системой для информирования водителей.
Происшествия
18 июля 2024 г. 14:14
МВД: Новые мониторы на автомобильных дорогах не регистрируют штрафы, а информируют водителей

Мониторы, установленные на автомобильных дорогах, являются цифровой системой для информирования водителей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве отметили, что данная система не регистрирует штрафы и административные правонарушения, а служит только обеспечению безопасности водителей.

Мониторы отображают показатели скорости автомобиля, которым управляет водитель.

"Каждый водитель должен соблюдать скоростной режим, не подвергать опасности жизнь и здоровье других людей и самого себя. Скорость на дорогах опасна", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN: Avtomobil yollarındakı yeni monitorlar cərimə yazmır, sürücünü məlumatlandırır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi