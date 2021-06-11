О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: Ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте обязательно

МВД: Ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте обязательно Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению.
Происшествия
11 июня 2021 г. 10:55
МВД: Ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте обязательно
0 : 00
0 : 00

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Постановлением Кабинета Министров № 151 от 26 мая 2021 года отменено требование обязательного ношения масок на открытом воздухе. Но это вовсе не значит, что защитные маски можно не использовать в закрытых помещениях, в том числе и в общественном транспорте.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 29 мая 2020 года № 189, в транспортных средствах, используемых для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутригородских) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога и т.д.) индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.) должны использоваться в обязательном порядке.

Учитывая вышесказанное, мы призываем граждан использовать защитные маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DYP maska ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

Экслюзивные новости

В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020
10 июня 2021 г. 17:11
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Любимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоЛюбимые обитатели Тбилисского зоопарка – подарок Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
9 июня 2021 г. 14:21
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi