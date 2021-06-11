МВД: Ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте обязательно

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению.

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Постановлением Кабинета Министров № 151 от 26 мая 2021 года отменено требование обязательного ношения масок на открытом воздухе. Но это вовсе не значит, что защитные маски можно не использовать в закрытых помещениях, в том числе и в общественном транспорте.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 29 мая 2020 года № 189, в транспортных средствах, используемых для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутригородских) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога и т.д.) индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т. д.) должны использоваться в обязательном порядке.

Учитывая вышесказанное, мы призываем граждан использовать защитные маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте".