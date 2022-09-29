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МВД: Несогласованная акция будет пресечена

МВД: Несогласованная акция будет пресечена "Если 30 сентября перед административным зданием Милли Меджлиса группа людей попытается провести какую-либо акцию или шествие, не согласованное с Исполнительной властью города Баку, оно будет считаться незаконным, и будут приняты все необходимые меры для
Происшествия
29 сентября 2022 г. 10:26
МВД: Несогласованная акция будет пресечена

"Если 30 сентября перед административным зданием Милли Меджлиса группа людей попытается провести какую-либо акцию или шествие, не согласованное с Исполнительной властью города Баку, оно будет считаться незаконным, и будут приняты все необходимые меры для его предотвращения".

Об этом Report сказал начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Зейни Гусейнов.

Он отметил, что несогласованная акция будет пресечена: "Они обратились в Исполнительную власть города Баку с заявлением о намерении провести акцию. Заявка была рассмотрена, и организаторам был дан официальный ответ о нецелесообразности проведения акции".

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısı alınacaq"

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