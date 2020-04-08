В МВД назвали число оштрафованных за нарушение карантинного режима

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило информацию о работах, проведенных сотрудниками ГДП в связи с особым карантинным режимом в период с 00:00 07.04.2020 по 00:00 08.04.2020.

Как сообщили Report в Управлении, с 00:00 7 апреля по 00:00 8 апреля 2020 года в связи с нарушением особого карантинного режима, внедренного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), 1 569 находящихся в передвигавшихся транспортных средствах человек были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

В целом с 01.04.2020-го года и до сих пор на республиканских, в том числе столичных, автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 8 514 человек.