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МВД назвал число автомобилей, пытавшихся незаконно пересечь посты

МВД назвал число автомобилей, пытавшихся незаконно пересечь посты Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают проверки на специальных постах
Происшествия
23 декабря 2020 г. 11:49
МВД назвал число автомобилей, пытавшихся незаконно пересечь посты

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск продолжаются контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах 5 городов и 12 регионов, где действует строгий карантин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

22 декабря 2020 года были возвращены 1 360 транспортных средств, пытавшихся пересечь посты без соответствующего разрешения. В отношении 2 626 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке Postlardan geri qaytarılan avtomobillərin sayı açıqlandı

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