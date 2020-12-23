МВД назвал число автомобилей, пытавшихся незаконно пересечь посты

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают проверки на специальных постах

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск продолжаются контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах 5 городов и 12 регионов, где действует строгий карантин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

22 декабря 2020 года были возвращены 1 360 транспортных средств, пытавшихся пересечь посты без соответствующего разрешения. В отношении 2 626 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.