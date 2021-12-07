МВД назвал число автоаварий, совершенных лицами без водительских прав

Обнародовано число дорожных происшествий, совершенных лицами, управлявшими автомобилями без водительских прав.

Обнародовано число дорожных происшествий, совершенных лицами, управлявшими автомобилями без водительских прав.

Главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил Report, что по вине этих лиц произошло 39 случаев ДТП.

В результате, 18 человек погибли, 29 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

За 11 месяцев текущего года было зарегистрировано около 1300 случаев управления автомобилями лицами, не имеющими водительских удостоверений. В отношении данных лиц приняты административные меры.