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МВД: Сбивший студента автобус принадлежит BakuBus

МВД: Сбивший студента автобус принадлежит BakuBus Автобус, насмерть сбивший студента, принадлежит BakuBus.
Происшествия
12 ноября 2022 г. 10:21
МВД: Сбивший студента автобус принадлежит BakuBus

Автобус, насмерть сбивший студента, принадлежит BakuBus.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что ДТП произошло 10 ноября на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе.

Житель столицы А.Бабаев за рулем маршрутного автобуса марки BMC, принадлежащего BakuBus, сбил переходившего дорогу жителя Сумгайыта Сейфеддина Мустафазаде. Госпитализированный с повреждениями пешеход скончался в больнице 11 ноября.

Отметим, что С.Мустафазаде был студентом первого курса Бакинского инженерного университета.

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Версия на азербайджанском языке Tələbəni vurub öldürən avtobus “BakuBus”a məxsus imiş

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