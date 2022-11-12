МВД: Сбивший студента автобус принадлежит BakuBus

Автобус, насмерть сбивший студента, принадлежит BakuBus.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что ДТП произошло 10 ноября на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе.
Житель столицы А.Бабаев за рулем маршрутного автобуса марки BMC, принадлежащего BakuBus, сбил переходившего дорогу жителя Сумгайыта Сейфеддина Мустафазаде. Госпитализированный с повреждениями пешеход скончался в больнице 11 ноября.
Отметим, что С.Мустафазаде был студентом первого курса Бакинского инженерного университета.