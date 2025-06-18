О нас

МВД: Нарушители тишины при повторных случаях будут наказаны строже

МВД: Нарушители тишины при повторных случаях будут наказаны строже Полиция продолжает контроль за соблюдением норм, касающихся бытового шума.
Происшествия
18 июня 2025 г. 19:02
МВД: Нарушители тишины при повторных случаях будут наказаны строже

Полиция продолжает контроль за соблюдением норм, касающихся бытового шума.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что при выявлении подобных случаев, вызывающих обоснованное недовольство граждан, меры принимаются на месте территориальными органами полиции.

Также подчеркивается, что в населенных пунктах после полуночи запрещено движение автомобилей с включенной громкой музыкой и частым использованием звукового сигнала. Такие действия расцениваются как нарушение общественного порядка и могут служить основанием для задержания транспортного средства.

"Профилактические меры будут продолжены. В отношении лиц, повторно допускающих подобные нарушения, несмотря на предупреждения, предусмотрены более строгие меры воздействия", - заявили в МВД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN: Məişət səs-küyü ilə bağlı qaydanı təkrar pozanlar daha sərt cəzalandırılacaq

Экслюзивные новости

IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi