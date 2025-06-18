МВД: Нарушители тишины при повторных случаях будут наказаны строже

Полиция продолжает контроль за соблюдением норм, касающихся бытового шума.

Полиция продолжает контроль за соблюдением норм, касающихся бытового шума.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что при выявлении подобных случаев, вызывающих обоснованное недовольство граждан, меры принимаются на месте территориальными органами полиции.

Также подчеркивается, что в населенных пунктах после полуночи запрещено движение автомобилей с включенной громкой музыкой и частым использованием звукового сигнала. Такие действия расцениваются как нарушение общественного порядка и могут служить основанием для задержания транспортного средства.

"Профилактические меры будут продолжены. В отношении лиц, повторно допускающих подобные нарушения, несмотря на предупреждения, предусмотрены более строгие меры воздействия", - заявили в МВД.