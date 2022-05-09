МВД: Нападение на журналистку Айтен Мамедову расследуется

На журналистку Айтен Мамедову совершено нападение с ножом.

На журналистку Айтен Мамедову совершено нападение с ножом.

Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в 9 микрорайоне, по адресу улица Мир Джалал, 11.

На А.Мамедову напали в подъезде дома. Мужчина, вошедший в лифт за ней, приставил нож к горлу и потребовал не освещать какое-то неназванное судебное разбирательство.

Нападавший ранив Мамедову, скрылся с места происшествия.

В пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report сообщили, что уже проинформированы об инциденте, начато расследование.