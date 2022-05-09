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МВД: Нападение на журналистку Айтен Мамедову расследуется

МВД: Нападение на журналистку Айтен Мамедову расследуется На журналистку Айтен Мамедову совершено нападение с ножом.
Происшествия
9 мая 2022 г. 01:18
МВД: Нападение на журналистку Айтен Мамедову расследуется

На журналистку Айтен Мамедову совершено нападение с ножом.

Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в 9 микрорайоне, по адресу улица Мир Джалал, 11.

На А.Мамедову напали в подъезде дома. Мужчина, вошедший в лифт за ней, приставил нож к горлу и потребовал не освещать какое-то неназванное судебное разбирательство.

Нападавший ранив Мамедову, скрылся с места происшествия.

В пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report сообщили, что уже проинформированы об инциденте, начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: "Jurnalist Aytən Məmmədovaya hücum araşdırılır"

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