МВД: Нападение на журналистку Айтен Мамедову расследуется

На журналистку Айтен Мамедову совершено нападение с ножом.
Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в 9 микрорайоне, по адресу улица Мир Джалал, 11.
На А.Мамедову напали в подъезде дома. Мужчина, вошедший в лифт за ней, приставил нож к горлу и потребовал не освещать какое-то неназванное судебное разбирательство.
Нападавший ранив Мамедову, скрылся с места происшествия.
В пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report сообщили, что уже проинформированы об инциденте, начато расследование.