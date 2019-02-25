МВД: На выходных в ДТП погибли 2 человека, пятеро пострадали

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика ДТП и преступлений, зафиксированных правоохранительными органами на выходных.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 23-24 февраля на территории республики по "горячим следам" было раскрыто 47 преступлений, а также 21 преступление с предшествующих периодов.

Были задержаны 23 человека, числившихся в розыске, из них 2 человека за неисполнение административно-правовых обязательств и 7 должников. На выходные на территории республики произошло 4 ДТП, в которых погибли 2 человека, пострадали пятеро.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 20 наркодельцов, а такжы раскрыто 3 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 38 человек.