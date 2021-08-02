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МВД: На выходных 185 человек оштрафованы за нарушение правил карантина на свадьбах

МВД: На выходных 185 человек оштрафованы за нарушение правил карантина на свадьбах 31 июля и 1 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 640 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
2 августа 2021 г. 09:51
МВД: На выходных 185 человек оштрафованы за нарушение правил карантина на свадьбах

31 июля и 1 августа представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 640 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, мониторинг охватил торжества, проводимые в 475 дворцах торжеств и 165 частных дворах.

В результате мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 185 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях. Материал в отношении одного человека направлен в суд для рассмотрения. 5263 человека не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda toya görə daha 185 nəfər cərimələnib, 5263 nəfər şənliyə buraxılmayıb

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