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МВД: На троих больных ковидом заведено уголовное дело

МВД: На троих больных ковидом заведено уголовное дело В настоящее время продолжаются следственные действия
Происшествия
13 апреля 2021 г. 10:36
МВД: На троих больных ковидом заведено уголовное дело
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Сотрудниками органов внутренних дел 12 апреля на территории страны в общественных местах были выявлены и задержаны 8 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу и доставили их по месту проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (Нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР в отношении 3 человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Daha 3 koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlanılıb

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