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МВД: На праздники полиция будет работать в усиленном режиме

МВД: На праздники полиция будет работать в усиленном режиме "Полиция и военнослужащие внутренних войск на праздник Новруз будут продолжать работу в усиленном режиме".
Происшествия
19 марта 2022 г. 10:08
МВД: На праздники полиция будет работать в усиленном режиме

"Полиция и военнослужащие внутренних войск на праздник Новруз будут продолжать работу в усиленном режиме".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов:

"Согласно приказу, полиция и военнослужащие внутренних войск на Новруз будут нести службу в усиленном режиме. Как известно, полиция и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном режиме из-за пандемии. В праздничные дни будет продолжаться усиленный режим работы. Будут усилены все необходимые меры безопасности, чтобы наши граждане на высоком уровне отметили праздник. В то же время в местах массового скопления людей будет усилен контроль и обеспечена образцовая служба".

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Polis bayramda gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirəcək"

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