МВД Азербайджана: На пляжах утонули четыре человека

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало данные о количестве несчастных случаев на пляжах страны за последние два дня.

Как сообщает Report, количество утонувших достигло четырех человек.

По информации, 24 августа на пляже Шихово утонули молодой мужчина 20-25 лет и житель Баку Мамедали Тагизаде. Днем ранее, 23 августа, жители Губы Эльмар Омаров и Роман Наджафов утонули на пляже в селе Мугтадир Хачмазского района.

По данным фактам ведется расследование.