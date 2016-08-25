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    МВД Азербайджана: На пляжах утонули четыре человека

    По данным фактам ведется расследование

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало данные о количестве несчастных случаев на пляжах страны за последние два дня.

    Как сообщает Report, количество утонувших достигло четырех человек.

    По информации, 24 августа на пляже Шихово утонули молодой мужчина 20-25 лет и житель Баку Мамедали Тагизаде. Днем ранее, 23 августа, жители Губы Эльмар Омаров и Роман Наджафов утонули на пляже в селе Мугтадир Хачмазского района.

    По данным фактам ведется расследование. 

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