МВД: На больного COVID-19 заведено уголовное дело

20 декабря на территории республики сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 4 активных больных COVID-19.

20 декабря на территории республики сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах 4 активных больных COVID-19.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, задержанные были препровождены в места своего проживания с соблюдением медицинских процедур, соответствующие здравоохранительные структуры проинформированы.

В отношении одного из задержанных больных, которому было предписано лечение на дому, возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение карантинных и противоэпидемических правил) Уголовного кодекса АР.