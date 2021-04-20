О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: На 4 больных коронавирусом заведено уголовное дело

МВД: На 4 больных коронавирусом заведено уголовное дело Просим граждан неукоснительно соблюдать все требования и запреты
Происшествия
20 апреля 2021 г. 10:26
МВД: На 4 больных коронавирусом заведено уголовное дело
0 : 00
0 : 00

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 19 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 7-х больных коронавирусом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, затем доставили их домой с соблюдением медицинских процедур.

Полицейские проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 4 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан неукоснительно соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - отмечается в сообщении МВД.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Daha 4 koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi