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МВД: В отношении 21 зараженного COVID-19 возбуждено уголовное дело

МВД: В отношении 21 зараженного COVID-19 возбуждено уголовное дело Несмотря на то, что инфицированным лицам назначается лечение в домашних условиях, наблюдаются случаи, когда они, в нарушение правил особого карантинного режима, покидают место жительства.
Происшествия
10 декабря 2020 г. 17:53
МВД: В отношении 21 зараженного COVID-19 возбуждено уголовное дело

Несмотря на то, что инфицированным лицам назначается лечение в домашних условиях, наблюдаются случаи, когда они, в нарушение правил особого карантинного режима, покидают место жительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

9 декабря сотрудниками полиции и военнослужащими внутренних войск в общественных местах с интенсивным движением населения были выявлены и задержаны 25 активных больных COVID-19. Были приняты меры для возвращения этих лиц домой.

В отношении 21 из них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК, продолжаются следственные действия.

"Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима", - заявили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке DİN: 21 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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