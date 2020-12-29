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МВД: На 15 больных коронавирусом заведены уголовные дела

МВД: На 15 больных коронавирусом заведены уголовные дела В отношении 15 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 УК АР
Происшествия
29 декабря 2020 г. 10:46
МВД: На 15 больных коронавирусом заведены уголовные дела
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Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

28 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах был задержан 21 коронавирусный больной, проходивший лечение в домашних условиях. В отношении 15 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Daha 15 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

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