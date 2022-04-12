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МВД: Много случаев передачи пропавших вещей в Бюро находок

МВД: Много случаев передачи пропавших вещей в Бюро находок «В Баку забытые или утерянные вещи в местах массового скопления людей - в кафе, ресторанах, кинотеатрах -, как правило, передаются гражданами в Бюро находок, подведомственное Главному управлению полиции города Баку».
Происшествия
12 апреля 2022 г. 18:10
МВД: Много случаев передачи пропавших вещей в Бюро находок

«В Баку забытые или утерянные вещи в местах массового скопления людей - в кафе, ресторанах, кинотеатрах -, как правило, передаются гражданами в Бюро находок, подведомственное Главному управлению полиции города Баку».

Об этом Report сообщил сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Нурлан Алиев.

Он отметил, что сотрудники полиции устанавливают личность владельца утерянной вещи: «Затем проводится передача вещи. В некоторых случаях бывает так, что владелец не устанавливается. В таком случае вещь или документ хранится в Бюро в течение месяца. Затем передается по назначению».

«Отрадно, что в последнее время много образцовых граждан. Они, находя вещи, принадлежащие другим лицам, приносят их в Бюро. Таких случаев много. Это заслуживает похвалы. Просим граждан быть внимательнее и не забывать свои личные вещи», - подчеркнул Н.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: "Bakıda itən əşyaların Tapıntılar Bürosuna təqdim olunması halları artıb"

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