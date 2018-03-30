МВД: Минувшим днем зарегистрировано 97 преступлений

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Минувшим днем органами внутренних дел республики было зарегистрировано 97 преступлений, 25 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, раскрыто 17 преступлений, совершенных в прежние периоды.

34 человека, находившихся в розыске, задержаны и переданы по назначению. На автомобильных дорогах республики зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека погибли, 5 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств и один факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 30 подозреваемых в совершении преступлений.