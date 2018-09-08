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    МВД: Минувшим днем зафиксированы 116 фактов преступлений

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные преступлений и инцидентов, зафиксированных органами внутренних дел с 7 по 8 сентября.

    Как сообщили Report в МВД, в течение дня органами внутренних дел Азербайджана зафиксированы 116 фактов преступлений, 26 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 25 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

    Задержаны и переданы по назначению 24 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 за уклонение от выполнения гражданско-правовых обязательств и 12 разыскиваемых должников.

    На автомобильных дорогах страны зафиксировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 1 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 38 подозреваемых в совершении преступлений.

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