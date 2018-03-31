МВД: Минувшим днем задержаны 36 подозреваемых в совершении преступлений

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений, совершенных в Азербайджане с 30 на 31 марта.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем органами внутренних дел республики было зарегистрировано 95 преступлений, 23 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 33 преступления, совершенных в прежние периоды.

36 человек, находившихся в розыске, задержаны и переданы по назначению. На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 11 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с оборотом наркотических средств и один факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 36 подозреваемых в совершении преступлений.