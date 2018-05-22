МВД: Минувшим днем задержаны 20 находившихся в розыске должников

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в течении дня было зарегистрировано 106 преступлений, 21 из которых раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 6 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 28 находившихся в розыске лиц, в том числе 2 человека за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 20 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 9 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 2 факта незаконного хранения оружия.

Задержаны 25 подозреваемых в совершении преступлений.